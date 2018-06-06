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Netanyahu Paris'te protesto edildi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmek için Paris'e giden Netanyahu'ya tepki gösterileri düzenlendi.

AA | 06.06.2018 - 00:59..
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Avrupa turu kapsamında geldiği Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen ve İsrail Sezonu etkinliğinin açılışına katılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, başkent Paris'in farklı bölgelerinde protesto edildi.

Netanyahu Paris'te protesto edildi

GAZZE'YE SALDIRILAR BOYKOT EDİLDİ

Filistin ile dayanışma, Gazze'deki katliamları kınama ve İsrail'in işgal altındaki topraklarda ürettiği ürünlerin satışının boykot edilmesi yanlısı çok sayıda dernek, Paris'te Şanzelize Caddesi ve Invalides Meydanı'nda protesto gösterileri düzenledi.

Başkentin ünlü bulvarı Şanzelize'de toplanan yüzlerce kişi, "Katil Netanyahu defol", "Savaş suçlusunu yargılayın", "Gazze Gazze, seni unutmadık", "Fransa'da İsrail Sezonu'nu iptal edin" ve "Netanyahu katil, Macron suç ortağı" şeklinde sloganlar atarak cadde boyunca yürüdü.

Netanyahu Paris'te protesto edildi

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