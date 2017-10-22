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Netanyahu Putin'i aradı: Kürtleri koruyalım

Kuzey Irak'ta bağımsızlık referandumu yapılırken İsrail bayraklarının dalgalanması boşuna değil, Netanyahu'nun bölgede planları var.

22.10.2017 - 10:16
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Netanyahu Putin'i aradı: Kürtleri koruyalım

Netanyahu Putin'i aradı: Kürtleri koruyalım

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun, Rusya Devlet Başkanı Putin’e, İran milislerinin saldırıları karşısında Kuzey Irak bölgesini koruyacağını, gerekirse Suriye hava sahasını kullanıp uçaklarla destek vereceğini söylediği belirtildi.

RUSYA İSRAİL'İN KARIŞMASINA SICAK BAKMIYOR

Moskova yönetiminin, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunlara İsrail’in dahil olmasına sıcak bakmadığını da belirten Suchkov, bunun Rusya’nın Kuzey Irak'taki enerji faaliyetlierinide tehlikeye atacağını düşündüğünü ifade etti.

Netanyahu Putin'i aradı: Kürtleri koruyalım
(Kuzey Irak'ta dalgalandırılan İsrail bayrağı)

BAĞDAT YÖNETİMİ RUSLARIN KUZEY IRAK İLİŞKİLERİNDEN RAHATSIZ

Al Monitor sitesi yazarı Maxim Suchkov Bağdat’ın, Rusya ile Kuzey Irak ilişkilerinden rahatsız olduğunu, bu yüzden Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi’nin, bu konuyu görüşmek üzere Moskova’ya gitmesinin kararlaştırıldığını yazdı.

Netanyahu Putin'i aradı: Kürtleri koruyalım

NETANYAHU LOBİ YAPIYOR

Reuters, 20 Ekim’de, İsrailli bir üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde, Netanyahu’nun Irak ordusunun Kürt bölgelerine yönelik saldırıları karşısında Kürtlere destek bulmak için dünya liderleri nezdinde lobi çalışması yürttüğünü belirtmişti.

Netanyahu’nun bu amaçla Almanya Başbakanı Angela Merkel’le de telefon görüşmesi gerçekleştirdiği kaydedildi.

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