Yunanistan-İsrail yakınlaşması

Liderler ve bakanlar arası toplantıların ardından Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Rum lideri Nikos Anastasiadis ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ortak basın toplantısı düzenledi.

NETANYAHU'NUN SELANİK VURGUSU

Selanik'in Musevilik açısından önemli bir merkez olduğuna dikkati çeken Netanyahu, zirvenin bu kentte yapılmasının sembolik anlamı olduğunu belirtti.

ÇİPRAS: KIBRIS KRİZİNDE RUMLARIN YANINDAYIZ

Yunanistan Başbakanı Çipras da, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerde Anastasiadis'e desteklerine dikkati çekerek, "Türk tarafından olumlu bir karşılık alarak 28 Haziran'daki Cenevre zirvesinden olumlu bir sonuç bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN'DE YERLEŞİM POLİTİKASINA KARŞIYIZ"

Filistin konusunda karşılıklı saygı temelli iki ülkeli bir çözüm için görüşmelerin gerekliliğine işaret eden Çipras, "Yoğunlaşan yerleşim politikası konusunda İsrail ile aynı fikri paylaşmadığımızı ifade ettik." diye konuştu.

Üç lider ayrıca 3'üncü yüksek düzeyli iş birliği ortak bildirisine imza attı.