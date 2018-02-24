Netanyahu Trump'ın yasa dışı kararından dolayı sevinçli

Trump'ın 14 Mayıs'ta ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacaklarını açıklamasının ardından Filistin'in bir bölümünü işgal altında tutan Netanyahu, "Bu karar, İsrail'in 70. bağımsızlık gününü daha da büyük bir kutlamaya dönüştürecek" ifadelerini kullandı.





TRUMP'A TEŞEKKÜR ETTİ

Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Bu İsrail halkı için harika bir gün. Başkan Trump'ın ABD büyükelçiliğini İsrail'in bağımsızlık gününde Kudüs'e taşıma kararı, Aralık ayında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından geliyor. Bu karar, İsrail'in 70. bağımsızlık gününü daha da büyük bir kutlamaya dönüştürecek. Liderliğin ve dostluğun için teşekkürler Başkan Trump." ifadelerine yer verildi.

14 MAYIS İSRAİL'İN KURULUŞU OLARAK ANILIYOR

İsrail'in kuruluş günü 14 Mayıs, aynı zamanda, zorunlu göçe maruz kalan ve topraklarından edilen Filistinliler tarafından Nekbe (Felaket) Günü olarak anılıyor.