taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.522
USD
3,7906
EURO
4,6614
ALTIN
161,93
PETR
67,3100

Netanyahu Trump'ın yasa dışı kararından dolayı sevinçli

Netanyahu, BM'de çıkan karara rağmen Trump'ın büyükelçiliği Kudüs'e taşıyacaklarını söylemesinin ardından, "Bağımsızlık günümüzü kutlamaya dönüştürecek" dedi.

AA | 24.02.2018 - 02:02..
  1. Haberler
  2. Dünya
Netanyahu Trump'ın yasa dışı kararından dolayı sevinçli

Trump'ın 14 Mayıs'ta ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacaklarını açıklamasının ardından Filistin'in bir bölümünü işgal altında tutan Netanyahu, "Bu karar, İsrail'in 70. bağımsızlık gününü daha da büyük bir kutlamaya dönüştürecek" ifadelerini kullandı.

Netanyahu Trump'ın yasa dışı kararından dolayı sevinçli


TRUMP'A TEŞEKKÜR ETTİ

Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Bu İsrail halkı için harika bir gün. Başkan Trump'ın ABD büyükelçiliğini İsrail'in bağımsızlık gününde Kudüs'e taşıma kararı, Aralık ayında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından geliyor. Bu karar, İsrail'in 70. bağımsızlık gününü daha da büyük bir kutlamaya dönüştürecek. Liderliğin ve dostluğun için teşekkürler Başkan Trump." ifadelerine yer verildi.

Netanyahu Trump'ın yasa dışı kararından dolayı sevinçli

14 MAYIS İSRAİL'İN KURULUŞU OLARAK ANILIYOR

İsrail'in kuruluş günü 14 Mayıs, aynı zamanda, zorunlu göçe maruz kalan ve topraklarından edilen Filistinliler tarafından Nekbe (Felaket) Günü olarak anılıyor.

Netanyahu Trump'ın yasa dışı kararından dolayı sevinçli

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Suriye için insani ateşkes oylaması ertelendi
Suriye'de bir ay 'insani ateşkes' isteyen BMGK, uzlaşma sağlanamadığı için oylama 3. kez ertelendi.
ABD'den Kuzey Kore'ye çalışmaları durdurun tehdidi
Trump, Kuzey Kore'nin nükleer programını durdurmak için aldıkları önemlerin işe yaramaması durumunda "İkinci aşamaya geçmek zorunda kalacağız" dedi.
Beyaz Saray'da güvenlik alarmı
Bir aracın Beyaz Saray'ın güvenlik bariyerlerine çarpması sonucu giriş ve çıkışlar kapatıldı.
Somali'de çifte bombalı saldırı: 10 ölü, 20 yaralı
Somali'nin başkenti Mogadişu'da gerçekleştirilen bombalı saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Kuzey Kore'ye çalışmaları durdurun tehdidi

ABD'den Kuzey Kore'ye çalışmaları durdurun tehdidi

156
Denizli'de pitbull köpeğini polise saldırttılar

Denizli'de pitbull köpeğini polise saldırttılar

73
Albayrak: Kimse bizimle uğraşmasın

Albayrak: Kimse bizimle uğraşmasın

22
Netanyahu Trump'ın yasa dışı kararından dolayı sevinçli

Netanyahu Trump'ın yasa dışı kararından dolayı sevinçli

24
Bursaspor taraftarları Özlüce Tesisleri'ne akın etti

Bursaspor taraftarları Özlüce Tesisleri'ne akın etti

9
Karaman'da av tüfeğiyle çatışma: 1 kişi ameliyata alındı

Karaman'da av tüfeğiyle çatışma: 1 kişi ameliyata alındı

2
3 ayrı suçtan kaydı olan Suriyeli Mardin'de yakalandı

3 ayrı suçtan kaydı olan Suriyeli Mardin'de yakalandı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM