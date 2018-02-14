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Netanyahu'dan erken seçime hayır

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkında dün polisin yaptığı "Başbakan'ın rüşvet aldığaçıklamalarını reddederek, hükümetinin sağlam olduğunu ve erken seçime gidilmeyeceğini söyledi.

AA | 14.02.2018 - 15:15..
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Başkent Tel Aviv'deki bir konferansta yaptığı konuşmada Netanyahu, "Bakanlar, milletvekilleri, liderler, sizlere sesleniyorum. Bizler İsrail devletinin çıkarı için çalışıyoruz ve sizi temin ederim ki koalisyon istikrarlı." dedi.

İSVİÇRE PEYNİRİNE BENZETTİ

İsrail polisinin hakkında sunduğu yolsuzluk dosyasını "İsviçre peyniri boşluklarla dolu" sözleriyle eleştiren Netanyahu, "Hiç kimse, ben veya bir başkası sandığa gitmeyi düşünmüyor. Bizler, sizlerle İsrail devleti ve vatandaşlarının çıkarı için mevcut hükümetin görev süresi dolana kadar çalışacağız." şeklinde konuştu.

Netanyahu'nun koalisyon ortağı olan Yahudi Evi Partisi'nin lideri ve Milli Eğitim Bakanı Naftali Bennett, Natanyahu hakkındaki polis raporunun ardından yaptığı açıklamada, "Bu miktarlarda bu kadar uzun süre boyunca hediye kabul etmek İsrail vatandaşlarının beklentileri ile uyuşmuyor." ifadeleriyle yüklenmişti.

İSRAİL'DE SEÇİMLER

İsrail'de bir sonraki seçimlerin 2009 yılında yapılması planlanıyor.

İsrail polisinin dün akşam açıklanan raporunda Netanyahu'nun "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevi kötüye kullandığı şüphesine" dair yeterli delil bulunduğu belirtilerek, savcıya iddianame hazırlaması tavsiyesinde bulunmuştu.

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