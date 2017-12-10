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Netanyahu'dan Filistinlilere boyun eğin çağrısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Kudüs kararından sonra Filistinlilere karşı yapılan şiddet için Filistinlilere "Kudüs'ü başkent olarak kabul edin." dedi.

Haber Merkezi | 10.12.2017 - 20:09..
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Netanyahu'dan Filistinlilere boyun eğin çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Kudüsİsrail başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasının ertesi gününde Kudüs'te İsrail askerleri Filistinlilere karşı şidddet uygulamaya başlamış ve birçok kişi hayatını kaybetmişti.

"KUDÜS'Ü İSRAİL'İN BAŞKENTİ KABUL EDİN"

Tüm bu yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili İsrail Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında Filistinlilere seslenerek küstah bir çağrı yaptı.

Binyamin Netanyahu açıklamasında; “Filistinliler Kudüs’ün İsrail’in başkenti olduğunu ne kadar çabuk kabul ederse barış o kadar çabuk gelir." dedi.

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