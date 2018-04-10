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Netanyahu'dan Gazze tehdidi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze'deki Filistinlileri, İsrail'e zarar vermeye kalkışmaları durumunda direkt olarak hedef almakla tehdit etti.

Haber Merkezi | 10.04.2018 - 09:57..
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Netanyahu, Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, "Sürekli tekrarladığımız açık ve net bir ilkemiz var ki o da 'Sana zarar vermek isteyene sen daha önce zarar ver' ilkesidir. Gazze Şeridi'nde hiç kimsenin bize zarar vermesine izin vermeyecek, biz onlara zarar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

GAZZE'YE SALDIRI

İsrail savaş uçakları dün Gazze'nin kuzeyinde bir Filistin hedefine hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee yaptığı açıklamada, uçakların "Filistinli bir grubun sınır şeridine yakın bölgeye kadar girip oraya el yapımı patlayıcılar yerleştirmesine" karşılık olarak Hamas'a ait bir hedefi vurduğunu belirtmişti.

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