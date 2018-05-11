Netanyahu'dan İran'a şeytan benzetmesi

Son günlerde İran ile İsrail arasında gerilim zirvedeyken İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu gerilimi daha da tırmandıracak açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Netanyahu son olarak İran için "Büyük şeytan" ifadesini kullandı.

"İRAN'A MİSLİYLE KARŞILIK VERDİK"

İsrail ordusunun saldırıya karşılık verdiğini aktaran Netanyahu, "İran kırmızı çizgiyi aştı. Biz de misliyle karşılık verdik. İsrail ordusu Suriye'deki İran güçlerine ait hedeflere yönelik geniş çaplı bir hava saldırısı düzenledi." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, Beşşar Esed rejimini dün uyardığını kaydeden Netanyahu, "Bizim eylemlerimiz doğrudan Suriye'deki İran'a ait hedeflere yönelik. Ancak eğer Suriye ordusu bize karşı eylemde bulunursa biz de ona karşı eylem yaparız. Dün de bu yaşandı ve bize ateş açan Suriye ordusuna ait hava savunma sistemlerini vurduk." ifadelerine yer verdi.

20 ADET FÜZE FIRALATTILAR

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün dün gece Suriye'den İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki üslere doğru 20 kadar roket fırlattığını ileri süren İsrail, bu saldırıya karşılık olarak Suriye'de İran güçlerinin konuşlu olduğu birçok noktayı savaş uçaklarıyla vurmuştu.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Muhammed Cevad Cemali ise Suriye'den İsrail'e düzenlenen roket saldırısının İran güçleri tarafından yapıldığı iddialarını yalanlamıştı.