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Netanyahu'dan Mescid-i Aksa açıklaması

İsrail Başbakanı Netanyahu, Mescid-i Aksa'daki olayların güvenlik güçleri için zor geçtiği söyledi.

30.07.2017 - 17:15
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Haftalık kabine toplantısı açılışında yaptığı açıklamada Mescid-i Aksa çevresinde yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Netanyahu, "Son iki hafta, güvenlik güçleri için zor geçti. Güvenlik güçlerimiz ilerideki meydan okumalar için daima hazırlıklıdır." diye konuştu.

"TOPLUMUN HİSSLERİYLE AYNI YERDEYİM"

Netanyahu, Mescid-i Aksa'nın kapılarına metal dedektör ve kamera yerleştirilmesi şeklindeki güvenlik uygulamalarının kaldırılması kararına ilişkin şunları kaydetti: "Ben de toplumun hisleriyle aynı yerde duruyorum. Duyguları anlıyorum, (Mescid-i Aksa girişindeki güvenlik önlemlerini kaldırma) kararımız zordu. Ancak İsrail'in güvenliğinin sorumluluğunu omuzlarında taşıyan bir Başbakan olarak, kararları sakin ve bilinçli biçimde almak zorundayım. Ben kararlarımı büyük fotoğrafa bakarak, kamuoyunun bilgisi dışında, açıklayamayacağım zorluklar ve tehditleri değerlendirerek alıyorum."

SON İKİ HAFTADA KUDÜS'TE YAŞANANLAR

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğü açıklanmıştı. Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

Netanyahu'dan Mescid-i Aksa açıklaması

DEDEKTÖRLER KALDIRILDI

Dedektörlerin yerleştirildiği ilk günden itibaren Aksa'nın kapılarında toplanarak namazlarını burada eda eden Filistinliler, sık sık İsrail polisinin sert müdahalelerine maruz kalmıştı. Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler 25 Temmuz'da İsrail Güvenlik Kabinesi'nin aldığı karar üzerine kaldırılmıştı.

Netanyahu'dan Mescid-i Aksa açıklaması

İsrail polisi daha sonra Aksa'nın içinde ve dışındaki Filistinlilere ses bombaları ve plastik mermilerle müdahale ederek, Aslanlı (Esbat) Kapı dışındaki tüm kapıları kapatmıştı. Polisin müdahalesinde yüzden fazla Filistinli yaralanmıştı.

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