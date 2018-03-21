Netanyahu'dan siyahi göçmenlere ırkçı yaklaşım

İsrail Başbakanlı Benyamin Netanyahu, ülkenin güneyindeki Dimona kentinde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada adeta siyahi göçmenlere kafayı taktı.

Netanyahu, Afrikalı göçmenlerin sınırdaki terör eylemlerinden bile daha tehlikeli olduğunu iddia etti.

SİYAHİ GÖÇMENLER TERÖRDEN DAHA TEHLİKELİ

İsrail'in "radikal İslami bölgelerle çevrili olduğunu ileri süren ve sınırlarını korumak zorunda bulunduğunu" iddia eden Natanyahu, şunları kaydetti:

"Sınırımız boyunca uzanan Sina ile aramızda 200 kilometre uzunluğundaki duvardan oluşan büyük bir projeyi tamamladık. Bu duvar olmasaydı Sina'da faaliyet gösteren terör unsurlarının düzenlediği terör saldırıları ve Afrikalı kaçak göçmenlerin dalga dalga sınırı geçerek ülkemize sızmaları gibi büyük sorunlarla karşı karşıya kalacaktık. Bu da çok tehlikelidir."