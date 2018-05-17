Netanyahu'nun oğlundan Türkiye hakkında ahlaksız paylaşım

Türkiye ve İsrail arasındaki diplomatik gerilim devam ederken, Tel Aviv tarafı arayı germeye devam ediyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun oğlu Yair sosyal medya hesabından skandal ve bir o kadar da ahlaksız bir paylaşım yaptı.

TERBİYESİZ PAYLAŞIM

Yair Netanyahu, Instagram hesabının hikaye bölümünden, küfür içerikli "F... Turkey" paylaşımı yazan ve içinde Türk bayrağı yer alan bir görsel paylaştı.Paylaşımın kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından yorumlanması, Türk kullanıcıların da bu durumu görmesine neden oldu.

Büyük tepkiler alan Yair Netanyahu, terbiyesiz paylaşımın ardından Instagram hesabını kapatmak zorunda kaldı.