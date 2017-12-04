Netanyahu'ya yakın milletvekili ifade verdi

Yerel basında yer alan haberlere göre, Netanyahu liderliğindeki Likud partisinin milletvekili olan Bitan, "rüşvet aldığı, sahtekarlık yaptığı, görevini kötüye kullandığı ve kara para akladığı" şüpheleriyle İsrail polisine ifade verdi.

Jerusalem Post gazetesinin haberinde, iddialara konu yolsuzluğun, Bitan'ın 2015 yılında Rishion Lezion şehrinde belediye başkan yardımcılığı yaptığı dönemde gerçekleştiği belirtildi. Bitan'ın "suç örgütlerinden rüşvet aldığı ve bir dostunun oğluna para karşılığı ihale verdiği" öne sürüldü.

17 KİŞİ GÖZALTINDA

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada da, aynı soruşturma kapsamında Rishion Lezion Belediyesinde çalışan 17 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanların kimliklerinin belirtilmediği açıklamada, bu kişilerin polis tarafından sorgulanmalarının ardından mahkemeye sevk edileceği kaydedildi.

Polisin açıklamasında, "Pazar sabahı gözaltına alınlan kişilerden 7'si ihtiyaten gözaltına alındı. Diğer 10 kişi ise rüşvet almak, sahtekarlık yapmak, görevi kötüye kullanmak ve kara para aklamak suçlarına karıştıkları şüphesiyle gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, gözaltıların 1,5 senedir devam eden bir soruşturmanın ardından gerçekleştirildiği, gözaltına alınanların ev ve ofislerinde arama yapıldığı belirtildi. İktidardaki Likud partisinin milletvekili Bitan, bu hafta mecliste oylanması beklenen ve polisin üst düzey devlet yöneticileriyle ilgili yürütttükleri soruşturmalarda devlet savcılarına suçlamada bulunarak dava açma tavsiyesinde bulunma yetkisini elinden alan yasa tasarısını hazırlayan kişi olarak biliniyor.

YOLSUZLUK PROTESTOSU

Bitan'ın yolsuzluk şüphesiyle polise ifade vermesinin, cumartesi günü İsrail'in başkenti Tel Aviv'de on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen yolsuzluk karşıtı gösterinin ardından gelmesi dikkati çekti. Gösteriye katılanlar, hakkında yolsuzluk soruşturması devam eden Başbakan Netanyahu'ya istifa çağrısında bulunmuştu.

NETANYAHU 6 KEZ İFADE VERDİ

Netanyahu da hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında polise altı kez ifade vermişti. Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun da yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadesi alınmıştı.

Netanyahu hakkında devam eden soruşturma, "iş adamlarından para aldığı, bir medya patronuyla kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı" iddialarını içeriyor.

İddiaları reddeden Binyamin Netanyahu, ülkedeki bazı medya kuruluşlarını "liderliğini yaptığı Likud Partisi hükümetini düşürmeye çalışmakla" suçluyor.

Netanyahu'nun, yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmek zorunda kalabileceği belirtiliyor.