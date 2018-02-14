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Netanyahu'ya yolsuzluk soruşturması açılıyor

İsrail polisi, baş savcılıktan Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı rüşvet soruşturulması açılmasını talep etti.

Haber Merkezi | 14.02.2018 - 10:18..
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İsrail lideri Binyamin Netanyahu zor günler geçiriyor. Hakkında açılan davalar ile baş etmeye çalışan Netanyahu'ya bir darbe de İsrail polislerinden geldi.

Emri altında bulunan İsrail polisleri, başsavcılığa rüşvet soruşturması açmasını talep etti.

Netanyahu'ya yolsuzluk soruşturması açılıyor

RÜŞVET SORUŞTURMASI AÇILIYOR

İsrail emniyetinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun dahil olduğu iki ayrı vaka nedeniyle, hakkında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma soruşturması açılması için yeterli delil olduğu belirtildi.

Bu deliller kapsamında da soruşturmayı derinleştirecek olan delillerin bulunduğunu belirten İsrail polisi, soruşturmanın ardından netanyahu'nun durumunun netlik kazanacağını belirtti.

NETANYAHU KENDİNİ SAVUNDU

TV ekranlarından bir açıklama yapan Netanyahu ise suçlamaların asılsız olduğunu belirtti ve görevine devam edeceğini söyledi.

Netanyahu'ya yolsuzluk soruşturması açılıyor

KABARIK SİCİL

Suçlamalardan birinde, Netanyahu'nun İsrail gazetesi Yediot Aharonot'un yayıncısından, rakip bir yayının önünü kesme karşılığında, kendisi hakkında olumlu yayın yapmasını istediği öne sürülüyor.

Polis, gazetenin genel yayın yönetmeni Arnon Mozes hakkında da soruşturma yürütülmesi gerektiğini söylüyor.

İkinci suçlama ise, Netanyahu'nun İsrailli işadamı Arnon Milchan ve diğer destekçilerinden 100 bin dolar değerinde üzerinde hediye aldığı iddiasını içeriyor.

Jerusalem Post gazetesi, hediyeler arasında şampanya ve puro gibi ürünlerin de bulunduğunu, hediyelerin Milchan'a ABD vizesi almasında kolaylık sağlanması karşılığında alındığını öne sürüyor.

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