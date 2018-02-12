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Netanyahu'ya yolsuzluk soruşturması Suriye'ye takıldı

İsrail Başsavcılığı, Netanyahu hakkında yolsuzluk soruşturmasını yürüten emniyetten, tavsiye kararlarını ertelemesini talep etti.

AA | 12.02.2018 - 02:27..
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İsrail yerel basınına göre, Başsavcı Avichai Mandelblit Adalet Bakanlığı ve emniyet birimleri ile yaptığı toplantının ardından, Netanyahu'ya ilişkin yolsuzluk soruşturmasını yürüten emniyet birimlerinden, soruşturmaya ilişkin tavsiyelerini ertelemelerini istedi.

Erteleme kararına ilişkin bazı avukatların İsrail'in en yüksek adli mercisi İsrail Yüksek Mahkemesine başvurduğu dilekçe gerekçe gösterildi. Mahkemeye sunulan dilekçede, emniyetin "herhangi bir görüş veya tavsiyede bulunmadan, soruşturmaya ilişkin tüm delilleri ve dosyayı savcılığa sunması" talep edildi.

Netanyahu'ya yolsuzluk soruşturması Suriye'ye takıldı

"SURİYE NEDENİYLE ERTELENDİ" İDDİASI

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, dilekçenin bilgileri dışında Yüksek Mahkemeye sunulduğu ifade edildi.

Öte yandan, İbranice yayın yapan özel Kanal 2 televizyonu, tavsiye kararının ertelenme talebinin nedenleri arasında "İsrail'in Suriye sınırında yaşanan gerilimin" olduğuna işaret etti.

İsrail Yüksek Mahkemesinin emniyetin tavsiye kararlarını hazırlaması yönünde hüküm vermesi halinde, söz konusu kararların Netanyahu hakkında bir iddianame hazırlanmasını içerebileceği belirtiliyor.

NETANYAHU, 7 KEZ İFADE VERDİ

İsrail Başbakanı Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında polise yedi kez ifade vermişti. Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun da yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadesi alınmıştı.

Netanyahu hakkında devam eden soruşturma, "iş adamlarından para aldığı, bir medya patronuyla kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı" iddialarını içeriyor.

İddiaları reddeden Netanyahu, ülkedeki bazı medya kuruluşlarını "liderliğini yaptığı Likud Partisi hükümetini düşürmeye çalışmakla" suçluyor.

Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmek zorunda kalabileceği belirtiliyor.

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