taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.996
USD
3,5704
EURO
3,9028
ALTIN
140,99
PETR
50,8600

Netflix Türkiye’deki ilk orijinal yapımına imza attı

Netflix'in Türkiye'deki ilk orijinal yapımının imza aşamasının tamamlandığı duyuruldu.

13.05.2017 - 07:13
  1. Haberler
  2. Medya

Türkiye'deki varlığını güçlendirmek isteyen Netflix, duyurusunu düzenlediği bir etkinlikte paylaştı. Etkinlikte Netflix yöneticileri, gelecek yıl tüm dünyada 190'dan fazla ülkeden izlenebilecek olan ilk orijinal Türk yapımı için anlaşma imzalandığını açıkladı.

Bu duyuru, Eylül 2016'da Netflix kurucu ve CEO'su Reed Hastings'in katılımıyla servisin tamamen yerel bir platform olarak duyurulması ve Netflix'in bir orijinal Türk yapımına imza atacağının açıklanmasından sonra sekiz ay gibi kısa bir sürede gerçekleşti. Netflix'in çekeceği ilk Türk orijinal yapımla ilgili detaylar önümüzdeki dönemde paylaşılmaya devam edecek.

Netflix Uluslararası Orijinal Diziler Başkan Yardımcısı Erik Barmack, Türk yapımla ilgili olarak şunları söyledi:

"İlk orijinal Türkçe dizimizi çekecek olmaktan dolayı heyecanlıyız. Netflix'in bu muhteşem Türkçe yapım için en ideal uluslararası platform olacağına inancımız tam ve bu yıl içerisinde daha fazla detay paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Sadece 2017'de tüm dünyada 600'den fazla yeni orijinal dizi, film, belgesel, stand-up gösterisi ve çocuk programı çekeceğini açıklayan Netflix, 100 milyondan fazla kullanıcının dilediği herhangi bir içeriği, internet bağlantılı tüm cihazlardan, her an ve her yerde izleyebilmesini sağlıyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kanada, Irak'ta 17 kez yanlış hedefe atış yaptı

Kanada, Irak'ta 17 kez yanlış hedefe atış yaptı

38
Trump'tan eski FBI Direktörü Comey'e uyarı

Trump'tan eski FBI Direktörü Comey'e uyarı

5
Chelsea Premier Lig şampiyonu oldu

Chelsea Premier Lig şampiyonu oldu

1
4. İslami Dayanışma Oyunları başladı

4. İslami Dayanışma Oyunları başladı

17
13 ilde escort sitelerine operasyon

13 ilde escort sitelerine operasyon

9
Reuters'in objektifinden Çorum'da altın üretim tesisi

Reuters'in objektifinden Çorum'da altın üretim tesisi

3
Atatürk Havalimanı'nda park halindeki otomobilde yangın

Atatürk Havalimanı'nda park halindeki otomobilde yangın

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM