Netanyahu Gazze katliamının üstüne tavuk dansı yaptı

İsrail ordusunun ABD'nin Kudüs Büyükelçiliğinin açılışına karşı Gazze'de düzenlenen protestolarda 62 Filistinliyi öldürüp 3 binden fazla kişiyi de yaraladı, ancak bu durum Netanyahu'yu hiç etkilemedi.

Katliamın üzerinden geçen üçüncü günde Netanyahu Eurovision 2018'in İsrailli birincisi Netta Barzilai ile tavuk dansı yaptı.

TAVUK DANSLI KUTLAMA

Netanyahu, Filistin'de yaşanan yas ve matem havasına aldırış etmeksizin ülkesindeki bayram kutlamalarını devam ettiriyor. Özellikle Eurovision şarkı yarışmasının kazanılması ile keyfi tavan yapan Netanyahu, yarışmanın galibi Netta Barzilai ile bir araya geldi.

Netanyahu tavuk dansı yaptı VİDEO

Gazze katliamı hiç olmamışçasına kutlama havasında geçerken, kameraların karşısına geçen Netanyahu ve Netta, Eurovision'u kazanan 'Toy' (Oyuncak) isimli şarkının simgesi olan tavuk dansını birlikte yaptı. Her ne kadar dansı becerememiş olsa da bu durumdan oldukça memnun görünen Netanyahu, dansını sosyal medya hesabından paylaştı.