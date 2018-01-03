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Nevrasteni nedir

Nevrasteni; tıp dilinde sinir zafiyeti olarak biliniyor.

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Sinir sistemi fonksiyonunda aşırı çatışma nedeniyle bitkinlik ve zayıflık olarak tanımlanabilir. Vücut ve zihin oldukça yorgun düşer.

ÇEŞİTLİ NEDENLERİ VAR

Kişilerin kendisine fazla zaman ayıramamasından sıkıntıdan, üzüntüden, endişeden, sinirleri uyaran ilaçların kullanımından ve bazı mikrobik rahatsızlıklardan da ortaya çıkar.

Yorgunluğun nedeni aşırı egzersiz, beslenme yetersizliği, uyku bozukluğu, kondisyon azlığı, üst solunum yolu rahatsızlıkları gibi etkenler gözlemlenir.

EGZERSİZ YAPILMALI

Tedavisi ise çok zor olmamakla birlikte kişilerin kendisi için yapacağı bazı şeyler vardır. Kişinin ılık duş alması, açık havada dolaşması, günlük sıkıntılardan uzaklaşması, yemeklerinde hazmı zor olan şeyleri yememesi yararlı olur.

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