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Nevresim ambalajından 99 bin adet captagon hapı çıktı

Mersin'de narkotik polisi, bir kargo şirketine yönelik operasyon düzenledi.

12.07.2017 - 10:07
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Bir kargo ile yurt dışına yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde istihbarat alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargo şirketine operasyon düzenledi.

NEVRESİM TAKIMI PAKETLERİNDEN UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI

Narkotik köpeği ile kargo şirketindeki koliler arasında yapılan aramada, Suudi Arabistan uyruklu bir kişi tarafından ülkesine gönderilmek üzere teslim edilen 5 koli içerisindeki 50 adet nevresim takımının bulunduğu kutuların kapağına gizlenmiş halde 99 bin tablet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplara el konulurken kargoyu bırakan Suudi Arabistanlı şüpheli aranıyor.

Nevresim ambalajından 99 bin adet captagon hapı çıktı

Nevresim ambalajından 99 bin adet captagon hapı çıktı

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