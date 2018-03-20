Nevruz öncesi İstanbul'da 19 adrese PKK operasyonu

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Savunma sanayisine yerli ve milli çelik

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DEAŞ'ın Kerkük'ün Dibis ilçesine yaptığı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. ABD'nin sözde mücadele ettiği terör örgütünün son günlerde saldırılarını arttırması dikkat çekti.

ABD'nin mücadele ettiği DEAŞ Kerkük'e saldırdı

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi psikiyatri servisinde yatan 29 yaşındaki Semih Araç, hastanenin 8. katından atlayarak intihar etti.

Suriye'de Esad rejiminin kontrolü altında olan bir bölgeden, Hatay'daki Hammut Tepe Karakolu yakınına füze atıldı.

Aydın'da gece yarısı yaşanan trafik kazasında bir sürücü 3 kişiyi yaraladı. Kimliği belirlenemeyen kişi kaza sonrası kayıplara karıştı.

Milli yıldızımız Cedi Osman'ın forması tribünlerdeki koltuklara bırakıldı. Tüm taraftarlara formanın dağıtılmasının yanında, Cedi Osman isminin nasıl telaffuz edileceğine dair bilgi eklendi.

İstanbul'da nevruz kutlamaları öncesi PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, peşinde olunan bazı şüpheliler yakalandı.

Venezuela'daki yolsuzluk faaliyetleri ve yönetim zafiyeti gerekçesiyle 4 üst düzey kamu yetkilisini yaptırım listesine ekleyen ABD, kripto para birimi Petro'yu da yasakladı.

1 Igor Tudor: Galatasaray benim takımım diyebilirim Sneijder'in takımdan gönderilmesinin kendi kararı olmadığını söyleyen Galatasaray'ın eski hocası Tudor, "Bu takım benim takımım diyebilirim" ifadelerini kullandı.

2 Dışişleri Bakanlığı: BAE'nin kimlere hizmet ettiği belli Zeytin Dalı Harekatı için iftiralarda bulunan BAE Dışişleri Bakanı hakkında açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, "Hangi çevrelere hizmet etmeye çalıştıkları gayet iyi bilinmektedir" dedi.

3 Milliler Riva'da toplandı İrlanda ve Karadağ ile özel maçlar yapacak A Milli Takım, Riva'da toplandı.

4 ABD Venezuela'nın kripto parasını yasakladı Venezuela'daki yolsuzluk faaliyetleri ve yönetim zafiyeti gerekçesiyle 4 üst düzey kamu yetkilisini yaptırım listesine ekleyen ABD, kripto para birimi Petro'yu da yasakladı.

5 ABD'nin mücadele ettiği DEAŞ Kerkük'e saldırdı DEAŞ'ın Kerkük'ün Dibis ilçesine yaptığı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. ABD'nin sözde mücadele ettiği terör örgütünün son günlerde saldırılarını arttırması dikkat çekti.

6 Suriye'den Hatay'a füze atıldı Suriye'de Esad rejiminin kontrolü altında olan bir bölgeden, Hatay'daki Hammut Tepe Karakolu yakınına füze atıldı.