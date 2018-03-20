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Nevruz öncesi İstanbul'da 19 adrese PKK operasyonu

İstanbul'da nevruz kutlamaları öncesi PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, peşinde olunan bazı şüpheliler yakalandı.

AA | 20.03.2018 - 03:22..
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İstanbul'un 8 ilçesinde önceden belirlenmiş 19 adrese eş zamanlı PKK operasyonu yapıldı. Nevruz öncesi yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Nevruz öncesi İstanbul'da 19 adrese PKK operasyonu


8 İLÇEDE 19 ADRESE BASKIN

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nevruz öncesi terör örgütüne yönelik kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında 8 ilçede önceden belirlenen 19 adrese baskın yapıldı.

Operasyonda, terör örgütüne destek verdiği öne sürülen şüpheliler gözaltına alındı.

Nevruz öncesi İstanbul'da 19 adrese PKK operasyonu

Nevruz öncesi İstanbul'da 19 adrese PKK operasyonu

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