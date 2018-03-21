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Nevruz öncesi Kars'ta büyük önlem

Nevruz Bayramı öncesi Kars'ta harekete geçen emniyet, 36 ekip, 273 polisle Kale-4 Asayiş Uygulaması gerçekleştirdi.

AA | 21.03.2018 - 06:17..
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Kars İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik’in bizzat yönettiği “Kale-4 Asayiş Uygulaması”nda umuma açık yerlerde ve sabit noktalarda polis denetleme yaptı.

Nevruz öncesi Kars'ta büyük önlem


3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Narkotik, terör, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekipleri katıldığı uygulamada, bin 863 kişinin sorgulaması yapıldı. Ruhsatsız silah bulundurma suçundan aranan 1 kişi yakalandı, üzerinde uyuşturucu metamfetamin, esrar maddesi bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Ruhsatsız kurusıkı silah bulunduran 1 kişiye idari işlem yapılarak silaha el konuldu.

Nevruz öncesi Kars'ta büyük önlem


UYGULAMALAR SIKLAŞACAK

“Kale-4 Asayiş Uygulaması”nda, 5 kişiye kapalı alanda sigara içmekten idari işlem yapılırken, toplam 620 TL. İdari para cezası yazıldı, 78 iş yeri kontrol edildi, 5 iş yerine İdari Para Cezası uygulanmak üzere tutanak tanzim edildi.
“Kale-4 Asayiş Uygulaması”nda trafik ekiplerince, 277 araç kontrol edildi, 6 araca cezai işlem uygulandı, kusurlu görülen 6 araca 7 bin 555 TL. idari para cezası kesildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce Nevruz Bayramı öncesinde yapılan “Kale-4 Asayiş Uygulaması” vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılandı. Arama noktalarında polislere yardımcı olan vatandaşlar, bu tür uygulamaların sık sık yapılmasını istedi.

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