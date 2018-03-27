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Nevruz öncesi sokak eylemlerini planlayanlara operasyon

Mersin’de, Nevruz Bayramı öncesi sokak eylemleri planladıkları iddia edilen şahıslara yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

İHA | 27.03.2018 - 09:48..
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevruz Bayramı kutlamalarını bahane ederek sokak eylemleri planlayanların olduğunu belirledi.

Nevruz öncesi sokak eylemlerini planlayanlara operasyon

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, sokak eylemi planladıkları iddia edilen terör örgütü mensupları ve sempatizanlarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen şahısların adreslerine eş zamanlı şafak operasyonu yapan ekipler, 13 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların ayrıca halkı sokağa teşvik ettiği de iddia edildi.

ZEYTİN DALI HAREKATI'NI ELEŞTİRDİ

Öte yandan, bir öğretmen de Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’nı eleştiren paylaşımlarından dolayı gözaltına alındı.

Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Nevruz öncesi sokak eylemlerini planlayanlara operasyon



Nevruz öncesi sokak eylemlerini planlayanlara operasyon



Nevruz öncesi sokak eylemlerini planlayanlara operasyon

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