Nevruz’da PKK propagandasına 44 gözaltı

Norveç'te Adalet ve Göç Bakanlığına getirilen Sandberg'in 1997'de bir sığınmacıya yumruk attığı belirtildi

İranlı turistlerin iki haftalık nevruz tatili için Palandöken Kayak Merkezi'ne akın etmesi üzerine, otellerde doluluk oranı yüzde 80'lere ulaştı.

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Hollywood film stüdyoları

Harry Potter’dan Tarzan’a, Hızlı ve Öfkeli'den King Kong’a kadar bilip bilmediğiniz ne kadar film varsa burada çekildi.