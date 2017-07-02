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Nevşehir merkezli FETÖ operasyonu

Nevşehir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda FETÖ operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

02.07.2017 - 08:45
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Nevşehir merkezli FETÖ operasyonu

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Diyarbakır ve Aksaray'da çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonda, Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) ile meslekten ihraç edilen ayrıca halen görevde olan polislerin de aralarında bulunduğu Abdurrahman S., Adem G., Ahmet K., Ayhan K., Emin A., Durmuş Ali B., Harun B., Hayri Y., Mustafa D., Mustafa K., Murat Ç., Murat Ş., Selahaddin D., Seyfettin P. ile Vahap Ş'nin aralarında bulunduğu 15 kişi yakalanarak Nevşehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirildi.

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