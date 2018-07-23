Nevşehir’de 3 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

Keresteci başkan ve belediye işçileri köprü yaptı

Şehit arkadaşı için yazdığı şiiri ailesine hediye etti

1 Troya büyük ilgi görüyor UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne kabulünün 20. yılı kutlanan Troya Antik Kenti, 5 bin yıla dayanan tarihiyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin vazgeçilmez durakları arasında yer alıyor.

2 Kitapları olmayan okulları buldu, kütüphane kurdu Kütahya'da emekli kütüphane memuru Zeki Aktürk, bağışçılardan topladığı kitaplarla Türkiye genelinde 45 okulda kütüphane kurdu.

3 Uli Hoeness'ten Mesut'a çirkin sözler Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'nı bırakma kararıyla ilgili olarak konuşan Bayern Münih Başkanı Uli Höeness, "Yıllardır b.. gibi oynuyordu" ifadelerini kullandı.

4 Evini dula kiraya vermeyen ev sahibi ceza aldı Eskişehir'de yaşayan dul bir kadın, medeni hali yüzünden ev sahibinin evi kendisine kiraya vermediğini belirterek şikayetçi oldu. Mahkeme; ev sahibine 2 bin emlakçıya da idari para cezası verdi.

5 Joan Baez İstanbul'da son kez konser verdi Folk müzik sanatçısı Joan Baez, 'Fare Thee Well Tour 2018' kapsamında Türkiye'deki son konserini verdi.

6 Merkel, Mesut'un milli takımı bırakmasını yorumladı Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü, Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararına saygı duyduklarını belirtti.