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Nevşehir'de FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün iletişim ağı ByLock uygulaması kullandıkları tespit edilen 17 kişi gözaltına alındı.

08.07.2017 - 22:33
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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandıkları tespit edilen 21 kişinin ikametine operasyon düzenlendi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince yapılan operasyonda 17 kişinin gözaltına aldığı 4 kişinin de aranmasına devam edildiği bildirildi.

Operasyonda, anasınıfı öğretmeni Elif Y, meslekten Kanun Hükmüne Kararname (KHK) ile ihraç edilen vaiz Nuh Ç, serbest meslek erbabı Çağatay Ö, Erkan Y, Fatih S, Fatma K, Gökay Ö, Güven T, Leyla Ş, Mahmut K, Mehmet Ali K, Merve A, Mehmet Ö, Ömer Faruk A, Süleyman S, Tamer K. ile Yusuf K. gözaltına alındı.

Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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