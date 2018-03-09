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Nevşehir'de FETÖ üyelerine hapis cezası

Nevşehir'de haklarında dava açılan 10 sanığa, 6 yıl 15 gün ile 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

AA | 09.03.2018 - 15:25..
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mahkeme

Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan yargılanan tutuklu sanıklar Osman Gözetici, Murat Aktaş, Mehmet Özkan, Muharrem Uztetik, Güvenç Tunçyürek, Mustafa Ruhi Nalbantoğlu, Kerim Yağcı, Gökhan Gökü ve Ercan Yolalan, tutuksuz yargılanan Hilmiye Gözeteci ile sanık avukatları katıldı.

MAHREM İMAM, ESKİ DOKTOR, ESKİ ÖĞRETMEN...

Sanık ve avukatların savunmalarının ardından mahkeme heyeti, örgütün "mahrem imamı" olduğu belirtilen Osman Gözetici'ye 10 yıl 6 ay, eski doktor Muharrem Uztetik'e 6 yıl 15 gün, eski öğretmenler Murat Aktaş'a 6 yıl 3 ay, Güvenç Tunçyürek'e 7 yıl 6 ay, Kerim Yağcı'ya 8 yıl 1 ay 15 gün, Ercan Yolalan'a 8 yıl 1 ay, emekli polisler Mehmet Özkan'a 6 yıl 3 ay, Mustafa Ruhi Nalbantoğlu'na 6 yıl 10 ay 15 gün, elektrik teknisyeni Gökhan Gökü'ye 8 yıl 1 ay 15 gün, Hilmiye Gözetici'ye ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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