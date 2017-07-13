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Nevşehir’de FETÖ’den 7 kişi tutuklandı

Nevşehir’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Bylock kullanıcısı oldukları öne sürülen 7 kişi tutuklandı.

13.07.2017 - 09:58
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Nevşehir’de FETÖ’den 7 kişi tutuklandı

FETÖ/PDY'ye üye olma örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında soruşturma başlatılan ve polis tarafından gözaltına alınan serbest meslek çalışanı M.K., M.A. işçi G.Ö., mimar C.D., öğretmenler F.F., E.Y., G.T..Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye gönderildi.

5'İ SERBEST BIRAKILDI

Şüpheliler, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Ayrıca, FETÖ soruşturmasından gözaltına alınan 5 şüpheli nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

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