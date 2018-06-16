Nevşehir’de kaza: 16 yaralı

Özkonak kavşağında meydana gelen trafik kazasında Özkonak yolundan Avanos yoluna giren 44 KR 009 plakalı araca ana yoldan Avanos’a gitmekte olan 50 DC 523 ve 38 US 536 plakalı otomobiller çarptı.

16 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen trafik kazası sonrasında araçlar içerisinde bulunan 3’ü çocuk olmak üzere 16 kişi yaralanırken kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlara yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi ve çeşitli özel hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi. Öte yandan kaza yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri araçların içerisinden kaza esnasında yaralıların araçtan fırlama ihtimaline karşı arazide de kontroller yapması dikkatlerden kaçmadı.