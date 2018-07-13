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Nevşehir'de köpekleri çöp kamyonunda öldürdüler

Nevşehir Acıgöl'de iki temizlik görevlisinin sokak köpeklerini çöp kamyonuna atıp presleyerek öldürmesi infial yaratırken Valilik soruşturma başlattı.

İHA | 13.07.2018 - 21:41..
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Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde meydana geldiği öğrenilen olayda, iki temizlik işçisi çöp arabasının arkasına attığı sokak köpeklerine ellerindeki sopalarla vurdu ve presleyerek ölümüne neden oldu.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülenen olay, sosyal medyada yayınlanınca hayvanseverlerin büyük tepkisine neden oldu.

11 Temmuz akşamı meydana gelen ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerde iki temizlik işçisi, çöp arabasının arkasına attıkları sokak köpeklerine defalarca vuruyor. Çöp arabasının arkasına iyice sıkışan sokak köpekleri, bir işçinin pres makinesini çalıştırması sonucunda hayatını kaybediyor.

Nevşehir'de köpekleri çöp kamyonunda öldürdüler

Nevşehir'de köpekleri çöp kamyonunda öldürdüler VİDEO

VALİLİK İŞLEM BAŞLATTI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Nevşehir Valiliği de yaptığı açıklamada, olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığını duyurdu.

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