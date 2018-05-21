Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde hareket halindeki traktörün kasasında ayakta duran küçük kızın düşmesi, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

TRAKTÖR HAREKET ETTİ

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinin İnallı köyünden Pazar alışverişi yapmak üzere Acıgöl ilçesine gelen traktör içerisinde bulunan aile, alışveriş sonrasında köye dönmek için yola çıktı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda, Bahçeli Mahallesinde bir anlık duran traktör kısa bir süre sonra hareket etti.

Nevşehir'de küçük kız traktörün kasasından düştü

KASADAN DÜŞTÜ

Bu sırada traktör kasasında ayakta duran Suzan Bozkuş’u annesi oturması konusunda uyardı. Annesinin otur demesini dinlemeyen küçük kız, traktörün aniden hareket etmesi sonrasında kasadan sert bir şekilde düştü.

DURUMU İYİ

Traktör kasasından küçük kızın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin küçük kıza ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altında alındı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.