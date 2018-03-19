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Nevşehir'de tesadüfen bulunan yer altı şehri açılacak

Nevşehir'de 3 yıl önce restorasyon sırasında fark edilen yer altı şehri, bu yaz ziyarete açılacak.

AA | 19.03.2018 - 13:47..
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Nevşehir'de, üç yıl önce kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında bulunan ve 600 bin metrekarelik alanıyla dünyanın en büyüğü olma özelliği taşıdığı belirtilen yer altı şehrinin, 110 bin metrekarelik kısmının, bu yıl yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılması için çalışmalar sürüyor.

ÇALIŞMALAR 3 YILDIR DEVAM EDİYOR

"Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi" uygulaması sırasında, "tesadüfen" ortaya çıkan yer altı şehrinde, temizleme işlemleri 3 yıldır devam ediyor.

Nevşehir'de tesadüfen bulunan yer altı şehri açılacak

TEMİZLEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Kültür ve Turizm Bakanlığınca üçüncü derece arkeolojik sit alanı ilan edilen, bugüne kadar yapılan çalışmalarla, freskleri önemli ölçüde korunmuş kayadan oyma kilise, bezirhaneler, manastırlar, mescit, çeşmeler, kilometrelerce uzunlukta su yolları ile geçiş tünelleri, yaşam odaları ve çeşitli eşyaların ortaya çıkarıldığı 600 bin metrekarelik alanı kapsayan yer altı şehrinde, 110 bin metrekarelik alanın temizleme çalışmaları tamamlandı.

Nevşehir'de tesadüfen bulunan yer altı şehri açılacak

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İlk etapta temizlenen alanı ziyarete açacaklarını aktaran Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, "Biz burayı dünyaya, ülkemize ve şehrimize kazandırdık. Belki 3-5 milyonlarla bahsettiğimiz turist sayısı, burası tamamen açıldığında 10 milyonlarla konuşulacak. Çünkü, insanlar yerin altında ve üzerinde ortaklaşa sürdürülen bir tarihi kültür mirasıyla karşılaşacaklar ki dünyada benzeri yok. Onun için çalışmalarımız kesintisiz sürüyor." diye konuştu.

Nevşehir'de tesadüfen bulunan yer altı şehri açılacak

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