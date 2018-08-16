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Nevşehir’de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Nevşehir'de uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı, 7'si tutuklandı.

İHA | 16.08.2018 - 20:34..
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Nevşehir’de uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit ettiği kişilere yönelik operasyonunda 11 kişiyi gözaltına aldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Gözaltına alınan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 11,78 gram bonzai, 16,04 gram metamfetamin, 25,24 gram esrar, 2 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet kuru sıkıdan bozma tabanca ve bu tabancalara ait 3 adet şarjör, 5 adet fişek, 7 adet sallama tabir edilen bıçak, uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 9 bin 650 lira ve 50 euro para ele geçirildi.

Nevşehir’de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

4 KİŞİ SERBEST KALDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Ç., S.K., A.Y., M.G., A.E., S.Y. ve 18 yaşından küçük M.D., uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, diğer 4 şahsa ise uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından yasal işlem yapılarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

Nevşehir’de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

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