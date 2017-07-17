Nevşehir'de 18 adreste uyuşturucu operasyonu

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturu operasyonunda 18 adreste 110 polisin katıldığı "Şehit Polis Furkan Demir" adlı eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyona polis helikopteri ve bazı noktalarda jandarma ekipleri de destek verdi.

OPERASYONDA DRONE KULLANILDI

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Cihan Torun'un helikopterle yönettiği operasyonda drone da kullanıldı.

POLİSİ KARŞISINDA GÖRÜNCE ŞOKA GİRDİ

Ürgüp ilçesinde bir ikametgahta 4 şüpheli gözaltına alınırken polisi karşısında görünce şoka giren zanlıya sağlık görevlileri müdahale etti. Söz konusu adresteki pitbull cinsi köpek de belediye görevlileri tarafından barınağa götürüldü.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 54 şüphelinin emniyetteki işlemeleri sürüyor.