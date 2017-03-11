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Nevşehir’de uyuşturucu satıcısı 3 kişi tutuklandı

Nevşehir'de emniyet ekipleri tarafından yapılan operasyon sırasında uyuşturucu sattığı tespit edilerek yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

11.03.2017 - 10:19
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Nevşehir’in Avanos ilçesinde Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcısı oldukları tespit edilen dört kişiye operasyon yapıldı.

3'Ü TUTUKLANDI

Yapılan operasyon sonrasında Zeki S., Tamer K., Müslim Niyati T. ve Halil D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyette ki ifadelerinin ardından Avanos Adliyesine sevk edildi. Adliye sevk edilen şüphelilerden Zeki S. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken diğer şüpheliler Tamer K., Müslüm Niyazi T. ve Halil D. Avanos Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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