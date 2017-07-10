Nevşehir'deki ByLock operasyonu

AK Parti ve MHP'nin üzerinde anlaştığı içtüzük değişikliğinin en dikkat çekici maddesi fark zorunluluğunun kalkması oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi helikoptere binerken şapkası uçan askere yardımcı olmak istedi.

7

Töre'nin yerine Yusuf veya Volkan alınacak

Beşiktaş, 4 ay sahalardan uzak kalacak olan Gökhan Töre'nin yerine Yusuf Erdoğan ya da Volkan Şen'den birini transfer etmeyi planlıyor.