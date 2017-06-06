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Nevşin dönemedi tweeti sildi

CNN Türk ekranlarından uzaklaştırılan Nevşi Mengü, sosyal medya hesabından geri döneceğini söyledi. Fakat geri dönemedi.

06.06.2017 - 19:42
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Nevşin dönemedi tweeti sildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmeyi 'değerlendiren' CNN Türk canlı yayınında Nevşin Mengü, "Girdisi çıktısı, oturdusu kalktısı toplam 23 dakika sürdü." ifadelerini kullanması tepkiyle karşılanmıştı.

MENGÜ GERİ DÖNEMEDİ

Mengü'nün bu ifadeleri üzerine 22 Mayıs 2017 tarihinden itibaren ekranlardan uzaklaştırılmıştı. Nevşin Mengü bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekranlara geri döneceğini söyledi.

Paylaştığı mesajda Mengü, "Döndüm akşam anahaber'de görüşürüz" dedi. Mengü daha sonra tweetini sildi. Ana haberi ise Başak Şengül sundu.

Nevşin dönemedi tweeti sildi

SAYNUR TEZEL: NEVŞİN MENGÜ ANA HABERDE

CNN Türk'te ana haberi sunan Saynur Tezel pazartesi akşamki sunuşu bitirdikten sonra "Yarın Nevşin Mengü ile ana haberi izleyebilirsiniz" dedi.

Saynur Tezel: Yarın Nevşin Mengü ile ana haberi izleyebilirsiniz VİDEO

Nevşin Mengü: Girdisi çıktısı 23 dakika VİDEO

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