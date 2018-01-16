Nevşin Mengü CHP etkinliklerini kaçırmıyor

CNN Türk'ten kovulduktan sonra sürekli panellere ve konferanslara katılmaya başlayan Nevşin Mengü, son dönemde CHP'ye yakınlaştı.
CHP'nin 2019 yılı seçimleri kapsamında düzenlediği etkinliklerde konuşmalar yapan Mengü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti hükümetini eleştirmeye başladı.
CHP NEVŞİN'DEN MEMNUN
Nevşin Mengü'nün hükümet aleyhindeki konuşmalar CHP'li milletvekilleri tarafından da alkışlandı.
Mengü, OHAL panelinden önce CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nin etkinliğinde de boy göstermişti.