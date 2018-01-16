taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.159
USD
3,7947
EURO
4,6567
ALTIN
163,65
PETR
69,9800

Nevşin Mengü CHP etkinliklerini kaçırmıyor

CHP'nin düzenlediği OHAL'de Yeter paneline katılan Nevşin Mengü, Türkiye'de artık rejimin değişmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 16.01.2018 - 08:18..
  1. Haberler
  2. Gündem
Nevşin Mengü CHP etkinliklerini kaçırmıyor

CNN Türk'ten kovulduktan sonra sürekli panellere ve konferanslara katılmaya başlayan Nevşin Mengü, son dönemde CHP'ye yakınlaştı.

CHP'nin 2019 yılı seçimleri kapsamında düzenlediği etkinliklerde konuşmalar yapan Mengü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti hükümetini eleştirmeye başladı.

CHP NEVŞİN'DEN MEMNUN

Nevşin Mengü'nün hükümet aleyhindeki konuşmalar CHP'li milletvekilleri tarafından da alkışlandı.

Mengü, OHAL panelinden önce CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nin etkinliğinde de boy göstermişti.

Nevşin Mengü CHP etkinliklerini kaçırmıyor

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kaftancıoğlu'nun Demirtaş ve Can Dündar'la samimi pozları

Kaftancıoğlu'nun Demirtaş ve Can Dündar'la samimi pozları

172
Ahmet Hakan 3 kez sordu: ABD Türkiye ile savaşır mı

Ahmet Hakan 3 kez sordu: ABD Türkiye ile savaşır mı

44
İsrailli yazar: Bir terörist varsa o da İsrail ordusu

İsrailli yazar: Bir terörist varsa o da İsrail ordusu

44
Meteoroloji uzmanı: Türkiye tropikal iklime giriyor

Meteoroloji uzmanı: Türkiye tropikal iklime giriyor

10
CHP, Türkiye'nin Afrin'e girmesini istemiyor

CHP, Türkiye'nin Afrin'e girmesini istemiyor

104
Rus ressamdan görenleri şaşırtan çalışma

Rus ressamdan görenleri şaşırtan çalışma

14
PKK'dan CHP'ye ittifak çağrısı

PKK'dan CHP'ye ittifak çağrısı

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM