Nevşin Mengü CHP etkinliklerini kaçırmıyor

Ahmet Hakan 3 kez sordu: ABD Türkiye ile savaşır mı

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İsrailli yazar: Bir terörist varsa o da İsrail ordusu

İsrailli yazar ve aktivist Miko Peled, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İsrail terörist bir devlet' söyleminin dünyanın en haklı şeyi olduğunu belirtti.