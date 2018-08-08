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Nevşin Mengü ekonomistten istediği cevabı alamadı

Konuk ettiği ekonomiste 'Türkiye batıyor' yorumları yaptırmaya çalışan Mengü, aldığı cevaplar karşısında büyük bir şok yaşadı.

Haber Merkezi | 08.08.2018 - 14:49..
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Nevşin Mengü ekonomistten istediği cevabı alamadı

Türkiye ekonomisine karşı başlatılan dış baskı, döviz piyasasında dalgalanmalara neden oldu.

Ekonominin şoklara karşı dirençli duruşu vatandaşlara güven verirken, ısrarla "Türkiye batıyor" yönünde haberler yapmaya kalkışanlar var.

Bunlardan biri de Nevşin Mengü.

CNN Türk'ten kovulduktan sonra YouTube'da program yapmaya başlayan Mengü, ekonomist Atilla Yeşilada'yı konuk etti.

Ekonominin değerlendirildiği programda; Nevşin Mengü, Atilla Yeşilada'ya Türkiye'nin Venezuela'ya benzeme ihtimalini sordu.

Ekonomist Yeşilada'nın verdiği cevap, Nevşin Mengü'nün beklediği gibi olmadı...

Nevşin Mengü ekonomistten istediği cevabı alamadı VİDEO

"KUSURA BAKMAYIN AMA..."

Atilla Yeşilada, "Kusura bakmayın ama ben bazı karşılaştırmaları çok yanlış buluyorum." dedi. Bunun üzerine araya giren Mengü, "Tek lider, tek lider" dedi.

Nevşin Mengü ekonomistten istediği cevabı alamadı

"RAKAMLAR ORTADA"

Ekonomist Yeşilada, şöyle devam etti: "Her lider tek lider değildir. Erdoğan'ı eleştiririm ama biraz da adil olalım. Orada petrole rağmen fakirleşme var. Biz ne söylersek söyleyelim; AKP, Türkiye'yi fakirleştirecek bir hareket yaptı diyemem. Ben bir ekonomist olarak, eleştiririm ama rakamlar ortadadır. AKP döneminde Türkiye daralmadı. Bu karşılaştırma adil değil."

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