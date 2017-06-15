Nevşin Mengü ekrandan uzaklaştırıldığını söyleyemedi

CNN Türk Ana Haber spikeri Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı görüşmeyi "Girdisi çıktısı 23 dakika sürdü." sözleriyle küçümsedi.

Bu sözlerinden sonra eleştiri oklarının hedefi olan Nevşin Mengü, CNN Türk yönetimi tarafından ekrandan uzaklaştırıldı.

Nevşin Mengü: Girdisi çıktısı 23 dakika VİDEO

"MOTORU YAKIYORSUN"

Ekranlardan uzak kalan Mengü, Xoxo'ya verdiği röportajda "Mesleği güncel kalmak olan birisi hiç ara verir mi?" sorusuna "Tabii verir, daha doğrusu vermek zorundadır. Aksi halde ara vermeden yola devam edince motoru yakıyorsun." şeklinde yanıt verdi.

"İNSAN POLİTİK BİR HAYVANDIR"

Nevşin Mengü'nün röportajından bir kısım;

Doğallığıyla ön planda olan birisi stratejik hamleler yapmalı mıdır?

İster istemez yapıyoruz, Aristotales’in söylediği gibi, insan politik bir hayvandır. Haliyle insan kendi kafasında bir şeyleri organize etmeden duramıyor.

Doğru yolda olduğunu, inandığın yolda giderken anlayabilir misin?

Hayır, çünkü bazı yollar çok çetrefilli ve zor oluyor, bu yüzden sorgulamak yerine yolun sonunu beklemek daha doğru oluyor.

Tezel: Yarın Nevşin Mengü ile ana haberi izleyebilirsiniz VİDEO

EKRANA DÖNEMEDİ

Görevine yeniden başlama ümidiyle tatilden dönen Mengü, ekrana çıkarılmayınca "Akşama görüşürüz" tweet'ini silmek zorunda kalmıştı.