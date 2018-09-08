Nevşin Mengü: Türkiye İran oldu

Türkiye ile ara ara gündeme gelen “İran olur muyuz, İran olduk mu?” konusu hakkında gazeteci Önder Abay Taz gazetesine bir yazı yazdı.

"BİR NEVİ İRAN"

Abay, yazısında daha önce İran’da yaşamış ve gazetecilik yapmış Nevşin Mengü’nün söylediklerine yer verdi.

1979'daki İslam Devrimi’nin ardından Türkiye’de de sıkça "İran’a dönüşür müyüz?" diye sorulduğunu ifade eden Mengü, geldiğimiz noktada, bu sorunun geçerliliğini yitirdiğini, zira pek çok açıdan "Türkiye’nin bir nevi İran olduğunu" söylüyor:

"GENÇLER ANAVATANLARINDAN AYRILMA YOLLARI ARIYOR"

"İran rejimi de içi boş 'Dünyada en büyük biziz, Batı bize diz çöktü' naralarını, yıllardır kendine ölümüne bağlı kitlelerin kafalarına kazıyor."

Mengü, bu durumdan en çok gençlerin etkilendiğini söylüyor:

"Rehberlerin ya da 'reislerin' iki dudağı arasından çıkan emirlerle yönetilen ülkeler, gençlerini yetiştiremiyor. En parlak gençler, normal bir gelecek için anavatanlarından ayrılma yolları arıyor."