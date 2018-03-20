Nevşin Mengü'nün avukat kardeşine işlem yapılacak mı

Gazeteci Nevşin Mengü'nün kardeşi avukat Burak Mengü, geçtiğimiz cumartesi günü, polis rozeti gösteren kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığını ve darbedildiğini iddia etmiş ve şikayette bulunmuştu. Ablası Nevşin Mengü ile birlikte Twitter üzerinden emniyet birimlerine 'eşkıya' gibi hareketler yöneltirken aslında iftirada bulunduğu yani aslında böyle bir olayın hiç yaşanmadığı ortaya çıktı.

AVUKAT MENGÜ'NÜN YAPTIĞI: SUÇ UYDURMAK

Konuyla ilgili emniyete başvuran ve ifade veren Burak Mengü'nün yalanı çok geçmeden ortaya çıktı.

İstanbul polisi, avukat Burak Mengü'nün kaçırıldığını iddia ettiği güne ait kamera kayıtlarına ulaşılmasıyla gerçekler öğrenildi.

Mengü'nün 'Polis darbetti' iddiaları yalan çıktı VİDEO

Kamera kayıtlarına göre; avukat Burak Mengü kaçırılmamış, gün içinde çeşitli saatlerde ve çeşitli bölgelerde müvekkilleriyle buluşmuştu.



Burak Mengü'nün, 'Kaçırıldım' dediği güne ait görüntüler

BARO, SUÇ UYDURAN AVUKATINI KINAYACAK MI?

Avukat Mengü'nün yalanı İstanbul polisinin ortaya koyduğu görüntülerle teyit edildiğine göre, bir suç uydurarak emniyete iftira atan ve yargıyı yanlış yönlendirerek oyalayan bu avukat hakkında işlem yapılacak mı?

Türkiye'nin hemen her siyasi tartışmasına doğrudan dahil olan, kendi alanı olsun olmasın fark etmeden her konuda 'ahkam' kesen Barolar Birliği, avukatlık mesleğini hukuk dışında bir yalana kurban etmeye çalışan Burak Mengü'ye, en azından bir kınama yapacak mı?

Merak ettiklerimiz elbette Barolar Birliği ile sınırlı değil... Nevşin Mengü'nün kardeşinin yalanına ortaklığı ile ilgili nasıl bir açıklama yapacak? Bekleyip göreceğiz.