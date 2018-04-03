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Nevşin Mengü'nün 'hayırlı cumalar' eleştirisi

Ayşenur Arslan'ın tepki çeken sözlerini destekleyen Mengü, 'hayırlı cumalar' sözünün yeni rejimin kodlarından biri olduğunu ve içinde "ben de sizdenim" mesajı yattığını söyledi.

Haber Merkezi | 03.04.2018 - 14:53..
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Nevşin Mengü'nün 'hayırlı cumalar' eleştirisi

Nevşin Mengü'nün 'hayırlı cumalar' eleştirisi

Nevşin Mengü, geçtiğimiz günlerde avukat kardeşi Burak Mengü'nün "Polis beni kaçırdı, darbetti" iddialarını köşesine taşımış, daha sonra iddiaların yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Bu konudan "Gazetecilik hatasıydı" diyerek sıyrılan Mengü, yeniden saldırmaya başladı.

AYŞENUR ARSLAN'I KONUK ETMİŞTİ

Mengü'nün programına konuk olan Ayşenur Arslan, "Hayırlı cumalar, Allah'a emanet olun, Kandiliniz mübarek olsun, Rabbim sizi korusun" gibi ifadelerden rahatsız olduğunu açık bir şekilde dile getirmiş, ardından eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

Ayşenur Arslan: Cuma kutsal bir gün değil VİDEO

"MODA OLDU" DEDİ

Konuyu Birgün'deki köşesine taşıyan Nevşin Mengü, konuğunu savundu, "Hayırlı cumalar sözü artık moda oldu." diyerek bu cümlenin arkasında "Ben de sizdenim" mesajı yattığını iddia etti. Mengü'ye göre "Hayırlı cumalar" cümlesi rejimin yeni kodlarından biri...

"'BEN DE SİZDENİM' MESAJI"

Mengü'nün sözleri şu şekilde:

"Arslan ile Türkiye’de medya, gazetecilik üzerine konuşurken, güncel siyaset ile ilgili de pek çok soru geldi. Arslan, güncele dair konuşurken, son dönemde hakikaten de bir anlamda moda olan “hayırlı cumalar” sözünü eleştirdi.

Kimse kusura bakmasın ama “hayırlı cumalar” da bu rejimin yeni kodlarından biri. Hayırlı cumalar, aslında cuma gününü kutsamaktan çok daha başka, daha katmanlı anlamlar içeriyor. Pek çok kişi, sosyal medyada cuma günleri, hayırlı cumayı kutlayarak, cumaya özel maniler paylaşarak, 'Ben de sizdenim' mesajı veriyor.

Kusura bakmayın ama, 'Hayırlı cumalar' bu yeni rejimin 'salut'udur. Hayırlı cumalar, Yugoslavya’nın 'pozdrav radni narode'si, Chavistaların kırmızı fuları, Kuzey Kore’nin begonyalarıdır."

Nevşin Mengü'nün 'hayırlı cumalar' eleştirisi

Nevşin Mengü'nün 'hayırlı cumalar' eleştirisi

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