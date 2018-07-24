taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.134
USD
4,8824
EURO
5,7069
ALTIN
192,33
PETR
73,8500

Nevşin Mevgü: Alpay Özalan, Ahmet Şık'ı anlamamıştır

Meclis'te dün Ahmet Şık'ın hakaret içerikli sözlerine tepki gösteren Alpay Özalan için gazeteci Nevşin Mengü "Anlamamıştır" değerlendirmesi yaptı.

Haber Merkezi | 24.07.2018 - 19:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Nevşin Mevgü: Alpay Özalan, Ahmet Şık'ı anlamamıştır

TBMM Genel Kurulu, dün akşam 27. dönemin ilk tartışmasına sahne oldu.

ŞIK, HAKARET ETTİ ÖZALAN AYAKLANDI

HDP İstanbul Mİlletvkeili Ahmet Şık'ın hakarate yönelik sözlerine tepki gösteren Alpay Özalan, kürsüye doğru yürüdü. Araya giren diğer vekiller ise gerginliğin büyümesini engelledi.

HDP'li Ahmet Şık'tan Meclis kürsüsünde hakaretler VİDEO

"ALPAY ÖZALAN ANLAMAMIŞTIR"

Bu haberi Twitter hesabından paylaşan Nevşin Mengü ise; "Alpay Özalan Ahmet Şık’ın ne dediğini bence anlamamıştır." yorumunu yaptı.

Nevşin Mevgü: Alpay Özalan, Ahmet Şık'ı anlamamıştır

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meclis'teki HDP'lilerin korkulu rüyası: Alpay Özalan

Meclis'teki HDP'lilerin korkulu rüyası: Alpay Özalan

647
Beyoğlu'nda toprak kayması sonucu bina çöktü

Beyoğlu'nda toprak kayması sonucu bina çöktü

191
Ahmet Şık, TBMM kürsüsünde hakaretler yağdırdı

Ahmet Şık, TBMM kürsüsünde hakaretler yağdırdı

246
Çöken binanın sahibi konuştu

Çöken binanın sahibi konuştu

70
Erdoğan'dan bedelli açıklaması

Erdoğan'dan bedelli açıklaması

484
Türkiye'den Yunanistan'a yardıma hazırız mesajı

Türkiye'den Yunanistan'a yardıma hazırız mesajı

268
TBMM'de yeni vekiller arasında ilk gerginlik

TBMM'de yeni vekiller arasında ilk gerginlik

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM