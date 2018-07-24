Nevşin Mevgü: Alpay Özalan, Ahmet Şık'ı anlamamıştır

TBMM Genel Kurulu, dün akşam 27. dönemin ilk tartışmasına sahne oldu.

ŞIK, HAKARET ETTİ ÖZALAN AYAKLANDI

HDP İstanbul Mİlletvkeili Ahmet Şık'ın hakarate yönelik sözlerine tepki gösteren Alpay Özalan, kürsüye doğru yürüdü. Araya giren diğer vekiller ise gerginliğin büyümesini engelledi.

HDP'li Ahmet Şık'tan Meclis kürsüsünde hakaretler VİDEO

"ALPAY ÖZALAN ANLAMAMIŞTIR"

Bu haberi Twitter hesabından paylaşan Nevşin Mengü ise; "Alpay Özalan Ahmet Şık’ın ne dediğini bence anlamamıştır." yorumunu yaptı.