Gazeteci Nevzat Çiçek, CNN Türk'te Şirin Payzın'ın Ne Oluyor programının konuğuydu. Elif Dördüncü Aydemir ile müftüye resmi nikah yetkisini tartışırken çok sinirlendi.

Nevzat Çiçek CNN Türk'te programı terk etti VİDEO

"DAHA YASASI GÖRMEDEN HANGİ KADIN HAKLARI"

Aydemir, yasayla ilgili olarak çağdaş ve kadın haklarını koruyucu bir yasa olmadığını söyleyince Çiek'in tepkisi sert oldu. Çiçek, "Yahu mevcut yasayı daha görmemişken hangi kadın haklarından bahsediyorsunuz?" diye sordu.

"KENDİMİ KAST SİSTEMİNDE GİBİ HİSSETTİM"

Tartışmanın devamında Çiçek ile Aydemir karşılıklı olarak birbirlerini suçladılar. Çiçek, "Sanki bu ülkenin demokratı sizsiniz. Kendimi kast sisteminde gibi hissettim." dedi.

PROGRAMI TERK ETTİ

Aydemir "Ben son derece vatansever bir insanım" deyince, Çiçek "Ben teröristim" diyerek tepkisini sürdürdü. Ardından mikrofonu çıkararak programı terk etti. Şirin Payzın programa reklam arası verdi.