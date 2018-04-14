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New Jersey'de Filistin bayrağı göndere çekildi

ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı North Bergen kentinde Filistin bayrağı belediye binasının gönderine çekildi.

AA | 14.04.2018 - 07:05..
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Bergen Belediye Başkanı Nicholas Sacco ile Filistin toplumu üyelerinin katıldığı törende, Amerikan ve Filistin marşları okundu. Törene Ortodoks Yahudiler de katıldı.

New Jersey'de Filistin bayrağı göndere çekildi

İSRAİL PROTESTO EDİLDİ

Törende yapılan konuşmalarda, İsrail'in Filistin'i işgali ve Gazze ablukasına son vermesi çağrısı yapıldı, Gazze'de yaşanan şiddet olayları protesto edildi.

Daha sonra bir grup öğrenci, Filistin müziği eşliğinde dans gösterisi sundu.

Törenden sonra Filistin toplumu üyeleri yan yana dalgalanan Amerikan ve Filistin bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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