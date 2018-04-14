New Jersey'de Filistin bayrağı göndere çekildi

Bergen Belediye Başkanı Nicholas Sacco ile Filistin toplumu üyelerinin katıldığı törende, Amerikan ve Filistin marşları okundu. Törene Ortodoks Yahudiler de katıldı.

İSRAİL PROTESTO EDİLDİ

Törende yapılan konuşmalarda, İsrail'in Filistin'i işgali ve Gazze ablukasına son vermesi çağrısı yapıldı, Gazze'de yaşanan şiddet olayları protesto edildi.

Daha sonra bir grup öğrenci, Filistin müziği eşliğinde dans gösterisi sundu.

Törenden sonra Filistin toplumu üyeleri yan yana dalgalanan Amerikan ve Filistin bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.