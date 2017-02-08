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New Orleans’ta kasırga 25 kişiyi yaraladı

ABD'de New Orleans'ta etkili olan kasırga 25 kişiyi yaraladı.

08.02.2017 - 16:45
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  2. Dünya

ABD’nin güneyinde Louisiana eyaletine bağlı C kentinde etkili olan kasırga kentte büyük hasara neden oldu.

"BU BÜYÜKLÜKTE TAHRİBAT GÖRMEDİM"

Elektrik direklerinin devrilmesine neden olan kasırgada en az 25 kişi yaralandı. Louisiana Valisi John Bel Edwards, Louisiana kentinde olağanüstü hal ilan etti. “Böyle büyüklükte bir tahribat görmedim” diyen Edwards, “Hasarları gördüğünüzde, daha fazla yaralı olmadığına ve kimse ölmediğine şükrettim” ifadelerini kullandı. Kentte kasırga nedeniyle 50 bin kişi elektriksiz kaldı.

New Orleans’ta kasırga 25 kişiyi yaraladı

New Orleans’ta kasırga 25 kişiyi yaraladı

 

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