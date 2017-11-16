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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, petrol fiyatlarındaki düşüşle günü kayıplarla tamamladı.

16.11.2017 - 08:40
  1. Haberler
  2. Ekonomi

S

Dow Jones Sanayi Endeksi 138,19 puan (yüzde 0,59) azalarak 23.271,28 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi de 14,25 puan (yüzde 0,55) düşüşle 2.564,62 puandan kapanırken, her iki endeks son 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 31,66 puan (yüzde 0,47) değer kaybıyla 6.706,21 puana düşerken son 2 haftadaki kazançlarını sildi.

Kapanışta, Londra Brent türü ham petrolün fiyatı yüzde 0,6 kayıpla 61,84 dolardan, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,8 kayıpla 55,27 dolardan işlem gördü.

PETROL FİYATLARI ETKİLİ

Uzmanlar, ABD'de artan ham petrol stoklarının ve üretiminin petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ettiğini vurguladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) bugün açıklanan verilerine göre, geçen hafta ülkenin ticari ham petrol stokları 1,9 milyon varil artışla 459 milyon varile yükselirken, ham petrol üretimi de bu dönemde günlük ortalama 25 bin varil artarak 9,64 milyon varile ulaştı.

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