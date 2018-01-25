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New York borsası karıştı

New York borsası, ABD'li yatırım bankalarının hisselerindeki artış ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki düşüşle günü "karışık" seyirle tamamladı.

AA | 25.01.2018 - 00:58..
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Dow Jones Sanayi Endeksi 41,31 puan (yüzde 0,16) artış kaydederek 26.252,12 puanla rekor seviyeden kapandı.

Standard & Poor's 500 Endeksi ise 1,59 puan (yüzde 0,06) azalışla 2.837,54 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 45,23 puan (yüzde 0,61) düşüşle 7.415,06 puana geriledi.

New York borsası karıştı

APPLE VE AMAZON DÜŞÜŞTE

Yatırım bankalarından Citigroup'un hisseleri yüzde 1,1, Goldman Sachs hisseleri yüzde 2,1 ve Wells Fargo hisseleri yüzde 1,5 prim yaptı.

Teknoloji şirketlerinden Apple ve Amazon'un hisse başına değeri ise sırasıyla yüzde 1,6 ve yüzde 0,4 düşüş kaydetti.

Geçen yılın dördüncü çeyreğine ait bilançolarının olumsuz gelmesinin ardından General Electric ve Baker Hughes'un hisseleri de bugün sırasıyla yüzde 2,7 ve yüzde 5,7 düşüş gösterdi.

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