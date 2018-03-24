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New York borsasında haftalık kayıp yüzde 5'i aştı

New York borsasında endeksler, ABD ile Çin arasında "ticaret savaşının" başlayacağı endişesiyle bu hafta yüzde 5'in üzerinde kayıp gösterdi.

AA | 24.03.2018 - 03:48..
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Cuma günkü kapanışta Dow Jones Sanayi Endeksi 424,69 puan (yüzde 1,77) düşüşle 23.533,20 puan oldu. Haftalık bazda yüzde 5,7 düşüş kaydeden endeks, Ocak 2016'dan bu yana en büyük haftalık kaybını yaşadı.

DÜŞÜŞLER ARTIYOR

Standard & Poor's 500 Endeksi de 55,43 puan (yüzde 2,10) azalışla 2.588,26 puandan kapanırken bu hafta yüzde 6 düşüş kaydetti.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 174,01 puan (yüzde 2,43) değer kaybıyla 6.992,67 puana gerilerken haftalık kaybı yüzde 6,5 oldu.

TRUMP'IN ÇİN PLANI DEVREYE GİREBİLİR

Trump, dün yaptığı açıklamada, ülkesinin Çin'e getirmeyi planladığı ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamalarının tutarının 60 milyar doları bulabileceğini belirtmişti. Çin de buna misilleme olarak, ABD'den ithal ettiği bazı ürünlere 3 milyar dolar tutarında gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu.

Uzmanlar, iki ülkenin birbirlerine yönelik yaptırımlarının ticaret savaşına yol açabileceğine dikkati çekerek, diğer ülkelerin de benzer ekonomik tedbirler alması durumunda küresel ekonominin olumsuz etkileneceğini vurguluyor.

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