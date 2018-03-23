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New York borsasında son 6 haftanın en sert düşüşü

New York borsasında endeksler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ek gümrük vergisi getirmesinin ardından son 6 haftanın en büyük günlük düşüşünü kaydetti.

AA | 23.03.2018 - 09:09..
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  2. Ekonomi

Dow Jones Sanayi Endeksi 724,42 puan (yüzde 2,93) düşüşle 23.957,89 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 68,24 puan (yüzde 2,52) azalışla 2.643,69 puandan kapandı.

New York borsasında son 6 haftanın en sert düşüşü

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 178,61 puan (yüzde 2,43) değer kaybıyla 7.166,68 puana geriledi.

Böylece, her üç endeks 8 Şubat'tan bu yana en büyük günlük kayıplarını yaşadı.

EK VERGİLER GELECEK

Trump, bugün Beyaz Saray'da düzenlenen törende imzaladığı genelgeyle, Çin'e getirilecek ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamalarının tutarının 60 milyar doları bulabileceğini belirtti.

Beyaz Saray'ın yayınladığı genelgeye göre, Çin menşeli bazı ürünlere yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi getirilmesi öngörülüyor.

TİCARET SAVAŞI KAPIDA

Uzmanlar, ABD'nin ek gümrük vergilerini uygulamaya koyması durumunda Çin'in misilleme yapabileceğine dikkati çekerek, bunun dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında "ticaret savaşına" yol açabileceğini vurguluyor.

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